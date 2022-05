Al termine del match perso contro il Padova con la Juventus Under 23, Matias Soulé ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole:



PARTITA - “Abbamo avuto delle occasioni, bravo anche il portiere. Secondo tempo loro hanno avuto altre occasioni e poi il gol, ma credo abbiamo fatto noi la partita, noi ci crediamo, abbiamo 90 minuti da fare”



PLAYOFF - “Abbiamo un bel rapporto, siamo emozionati, vogliamo continuare questo sogno, per noi è un sogno. Vogliamo arrivare più su possibile e speriam odi fare la partita al ritorno”



DIVIDERSI TRA SQUADRE - “L’ho gestito bene, ho sempre voglia di giocare, prima squadra o primavera, per fortuna ho giocato in tutte e tre, do sempre il 100%”



ARGENTINA – “Bellissimo, non ci credevo quando mi hanno chiamato. Ho dato anche lì il 100%, anche qui in prima squadra. Con Paulo, con tutti i grandi, mi rende felice, veramente bellissimo. Poi torno in Under 23 e sono lo stesso, non cambio, abbiamo un bel gruppo”



PRIMA SQUADRA – “Non so cosa succederà, sono concentrato qui, spero di finire il 12 giugno giorno della finale, ho la testa qui”



CRESCITA – “Migliorato tanto come testa, fisicamente, la Serie C è molto diversa, credo di essere migliorato tanto, gioco da trequartista o esterno e mi piace, mi sono trovato molto bene”



DYBALA – “Un bel rapporto, sono un po’ triste che va via, volevo continuare a giocare con lui. Poco tempo fa è venuto a casa a mangiare un asado, lui negli allenamenti mi ha impressionato, come Cuadrado, per la qualità e la tecnica”