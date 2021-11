In campo al Moccagatta di Alessandria, la Juventus Under 23 sta affrontando il Lecco dell'ex Zironelli. Sugli spalti, ad osservare da vicino i giovani bianconeri, ci sono anche Pessotto, Storari e Federico Cherubini. Un modo per dimostrare vicinanza alla squadra ma, soprattutto, osservare da vicino lo sviluppo dei tanti talenti che compongono la rosa di Zauli.