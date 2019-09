La Juventus Uder 23 di Fabio Pecchia scende in campo al Moccagatta di Alessandria per la seconda partita di campionato. L'avversario odierno è il Siena. Segui la partita in diretta su Ilbianconero.com.



FORMAZIONI UFFICIALI:

Juventus (4-3-3): Loria; Di Pardo, Delli Carri, Coccolo, Beruatto; Toure, Clemenza, Muratore; Portanova. Mota Carvalho, Lanini. A disp. Nocchi, Siano, Rosa, Peeters, Olivieri, Mulè, Nicolussi Caviglia, Zanimacchia, Rafia, Frabotta, Frederiksen, Gerbi. All. Pecchia



Siena: Confente, Migliorelli, Arrigoni, D'Ambrosio, Serrotti, Cesarini, Varga, Gerli, Pliidori, Da Silva, Setola. A disp. Ferrari, Petrucci, De Santis, Guberti, Bentivoglio, Ortolini, Romagnoli, D'Auria, Andreoli, Vassallo, Guidone. All. Dal Canto