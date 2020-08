1









Trovano conferme le informazioni già raccolte qui su ilbianconero.com sul futuro di Luca Zanimacchia, il giocatore offensivo 22enne della Juventus Under 23 che nell'ultima stagione ha pure esordito in Serie A sotto la gestione di Maurizio Sarri. Secondo Sportitalia infatti Zanimacchia è in procinto di trasferirsi al Real Saragozza, che milita nella seconda serie spagnola. La formula su cui si lavora è il prestito con diritto di riscatto. L'ufficialità dovrebbe arrivare in questi giorni. La Juve Under 23 ha iniziato l'attività della stagione 2020-2021 lo stesso giorno della prima squadra, agli ordini di mister Zauli promosso dalla Primavera.