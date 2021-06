Finita la stagione agonistica, si può pensare agli altri eventi importanti per la propria vita. Come ad esempio il matrimonio! Ieri si sono sposati Paola Inglese e Raffaele Alcibiade, 31enne capitano della Juventus Under 23. Andando a spulciare i profili social dei protagonisti della serata, possiamo notare la presenza alla festa di molti ex compagni di squadra di Alcibiade, e di un ospite speciale come Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere della prima squadra bianconera, come di consueto anima delle feste, ha praticamente fatto la cronaca della serata sulle proprie Instagram Stories!