Dopo aver acquisito il trequartista francese ex Nantes, ​Abdoulaye Dabo, non si ferma la campagna acquisti della Juve Under 23. La squadra deve rimpolpare la rosa e sostituire quei calciatori, come Dragusin, che sono aggregati alla prima squadra o chi, come Portanova e Petrelli, lascerà a breve il club. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, i dirigenti bianconeri incontreranno oggi i colleghi della Pro Vercelli per chiudere lo scambio che porterà a Torino il centrale di difesa classe 2000 Davide De Marino e vedrà Giulio Parodi fare il percorso inverso.