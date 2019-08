Venerdì intenso per la Juventus Under 23, che ha concluso due cessioni importanti in questo caldissimo mercato estivo. Il difensore Lorenzo Del Prete sale di categoria per provare a strappare la salvezza in Serie B con il Trapani, dopo una stagione tra alti e bassi da fuoriquota dei bianconeri. In attacco, invece, a partire è il talentuoso esterno Kevin Monzialo, che si trasferisce in Svizzera al Grasshopers, per provare a riportare il club elvetico in prima serie in terra elvetica. Previsti nuovi colpi da qui al prossimo 2 settembre per la squadra di Fabio Pecchia.