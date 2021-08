È ufficialmentedella Juventus Under 23. L'esterno classe 2001 ormai ex Novarainfatti, è ufficialmente un nuovo giocatore della. Ad annunciare la chiusura della trattativa è stato proprio il club lombardo attraverso il proprio sito ufficiale:"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Zunno. Nato a Roccadaspide (Salerno) il 5 maggio 2001, Zunno è un attaccante esterno. Cresciuto nel Novara, nell’ultima stagione ha disputato 20 partite nel campionato di Serie C, realizzando 4 gol".