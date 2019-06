Mauro Zironelli ha detto addio alla panchina della Juventus Under 23 ormai da un paio di settimane e ad oggi i bianconeri sono alla ricerca di un sostituto, dopo una stagione d'esordio in Serie C tra incredibili alti e bassi. Secondo quanto riportato da Goal.com, il prescelto dovrebbe essere Fabio Pecchia, di ritorno in Italia dopo un'esperienza in Giappone, e non Andrea Pirlo, che sembrava ormai in pole per prendere il posto di Zironelli. Non è detto, però, che Pirlo non entri comunque a far parte della dirigenza bianconera.