Le parole di Alessandro Sersanti a Juventus Tv: "Fare subito l'esordio è stato emozionante, il gol inaspettato perché non ne ho mai fatti molti, è stato bellissimo. Importante partire bene. Gol dedicato alla mia famiglia."IMPATTO - Un'altra storia, vengo da Grossetto, una grande piazza, ma arrivare qua è tutto super attrezzato, neanche mi riesco ad ambientare, sono spiazzato, poche società hanno questa preparazioneINIZIO - Ho iniziato nel Roselle, sono rimasto sempre in provincia. Negli allievi sono andato a Siena e poi sono tornato a Grosseto e abbiamo vinto la DAVVERSARIO - Da juventino ero emozionato quando abbiamo giocato contro l'anno scorso. Anche se siamo una squadra di Serie C c'è sempre qualcosa di diversoRUOLO - Facevo il portiere all'inizio e poi ho cambiato tutti i ruoli, ora faccio il centrocampista, dove posso dare una mano mi mettoNUMERO 16 - La mia data di nascita, il 16 febbraio