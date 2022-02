Designata la squadra arbitrale del match tra Juve Under 23 e Seregno, valido per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. A dirigere la gara sarà Niccolò Turrini della sezione di Firenze, coadiuvato da Veronica Vettorel e Federico Fratello, entrambi di Latina. Il quarto uomo sarà invece Federico Cosseddu di Nuoro. Fischio d'inizio alle 14.30 di domenica 20 febbraio. I bianconeri di mister Zauli, che giocheranno in trasferta, andranno a caccia di una vittoria dopo il bel poker rifilato al Piacenza nel turno infrasettimanale.