Scende in campo questo pomeriggio alle 17:30 la, per affrontare il, tra le mura amiche del Moccagatta di Alessandria. La squadra di Zauli è reduce dalla vittoria di misura contro il Mantova di due settimane fa e, negli ultimi giorni, i ragazzi dell'Under hanno avuto l'occasione id allenarsi e giocare insieme alla prima squadra, o almeno ai reduci della sosta nazionali. In caso di vittoria, i bianconeri avrebbero l'occasione di superare proprio il Seregno, che in campionato ha gli stessi punti in classifica.IL TABELLINOJuventus-Seregno: 0-1: (Borghese 3'): Garofani; Akè, de Winter, Poli, Barbieri; Zuelli, Leone, Miretti; Soulè, Cudrig, Sekulov.​. Raina, Scaglia, Leo, Stramaccioni, Riccio, Boloca, Compagnon, Sersanti, Palumbo, Pecorino, Chibozo.​. Zauli: Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Rossi; St Clair, D'Andrea, Vitale, Jimenez, Valeau; Cocco, Cernigoi..: Lupu, Zoia, Mandorlini, Anelli, Signorile, Gentile, Cortesi, Aga, Solcia, Alba, Scognamiglio e Pani..: Mariani.​: Sig. Carella di Bari​- Altra buona parata di Garofani su Jimenez, che incrocia il tiro da distanza ravvicinata- MIRACOLO DI GAROFANI che toglie dalla porta un gol già fatto- GOL SEREGNO, Borghese di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo- OCCASIONE SEREGNO, staffilata di Vitale da fuori area, palla fuori di poco- Si parte!