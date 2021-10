La Juventus Under 23 batte il Seregno in rimonta con il risultato di 2 a 1. Queste le pagelle del match:- Tecnicamente non bellissimo, stranamente impreciso, ma più di una volta riesce a metterci una pezza, e risultare decisivo. In tutto questo, para anche un rigore nel secondo tempo. Un esordio, in Serie C, con il botto!- Complimenti a lui. Si cala alla perfezione nella nuova veste tattica che Zauli gli ha cucito addosso. Da terzino difende bene ed è preziosissimo in fase di spinta. Reinventato. Rinato (Dal 60'- preciso e attento nei compiti difensivi)- Perde Borghese in marcatura, nell'occasione dell' 1 a 0. Una macchia, in una prestazione altrimenti di alto livello- Brutto errore sul rigore concesso al Seregno, ingenuità che non ci si aspetta, vista la sua esperienza. Garofani ci mette una pezza, per fortuna- Dalle sue parti, nel primo tempo, gli avversari riescono troppo spesso ad andare al cross. Nella ripresa migliora e offre a Sekulov l'assist per il 2 a 1- Nel gol del pari il suo tocco sotto a superare la difesa avversaria è determinante- Perde alcuni palloni sanguinosi davanti la difesa. Anche per lui, però, un ruolo importante nell'occasione dell'1 a 1: bellissima la sua palla dietro per Sekulov (Dal 70'- Dà una grossa mano a resistere all'assedio avversario)- Quando c'è da uscire palla al piede, giocare corto, fraseggiare per superare le barricate avversarie, si esalta e oggi mette in mostra le sue migliori qualità, anche se a sprazzi. Spreca, però, un'occasione d'oro nella seconda parte del primo tempo- In campo aperto diventa imprendibile, accelera con il pallone incollato ai piedi e con i suoi palloni filtranti taglia la difesa avversaria come burro. Qualche imprecisione, però, che permette al Seregno di riconquistare palla. Nella ripresa si innervosisce e la sua prestazione ne risente fortemente- Bravo nell'azione dell'1 a 1, a difendere palla spalle alla porta e scaricare. Oltre a questo, però, si vede troppo poco e tocca pochi palloni- Per citare Allegri: "È un giocatore con un motore importante". Quando parte lascia i buchi nel terreno, la sua velocità è disarmante per gli avversari, che ci provano a prenderlo, ma sono costretti ad alzare bandiera bianca. Segna una doppietta fondamentale: è la sua serata, se lo merita (Dall' 84's.v.)- Questo pomeriggio la sua Juve mostra un'identità, un piano di gioco che prova a valorizzare le qualità dei singoli. Una delle migliori, se non la migliore, partita di questa stagione