La Juventus Under 23 può essere un fucina di futuri campioni ma anche di gustose plusvalenze. Questa seconda caratteristica potrebbe concretizzarsi ad esempio in caso di cessione del difensore Luca Coccolo a gennaio, dopo il rinnovo contrattuale d'inizio. Come riporta Tuttosport in caso di partenza di Coccolo, la Juve ha già trovato il sostituto: il ventenne Davide De Marino, in forza alla Pro Vercelli.

UN PO' DI STORIA - De Marino era in campo a fine ottobre quando la Pro Vercelli sconfisse la formazione di Zauli. Ma a colpire è il fatto che il ragazzo sia cresciuto proprio nel settore giovanile juventino, non riuscendo però a trovare spazio ed essere ceduto a titolo definitivo alla Pro nel 2017. Ora quindi, stando all'indiscrezione del quotidiano torinese, la Juve se lo sarebbe appena ripreso spendendo 350 mila euro.