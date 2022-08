Prosegue la preparazione della Juventus Under 23. Di seguito il comunicato ufficiale del sito della Juventus."Quarto impegno in campo per i ragazzi di Mister Brambilla: dopo l'amichevole interna in ritiro a Rovetta, l'allenamento congiunto con il Fossano, l'amichevole "in famiglia" con la Prima Squadra giovedì scorso a Villar Perosa, oggi l'Under 23 ha disputato un allenamento congiunto con la Sanremese a Vinovo. Per la cronaca hanno vinto gli ospiti, uno a zero, con una rete siglata a fine primo tempo (minuto 41) da Camilli. Un'altra utile giornata di test e lavoro per l'Under 23, in vista dell'avvio della stagione ufficiale".