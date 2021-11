Mercoledì pomeriggio ladi mister Zauli tornerà ad affrontare il, squadra già incontrata solo la scorsa domenica in campionato. Questa volta il palcoscenico sarà quello delladi Serie C, in una partita valida per gli ottavi di finale. In attesa del fischio d'inizio, previsto alle 15.00 di domani, è stata resa nota la squadra arbitrale designata per il match: a dirigere saràdi Agrigento, coadiuvato da Zandonà di Portogruaro e da Tomasi di Schio. Quarto uomo sarà Tricarico di Verona.