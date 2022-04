Designata la squadra arbitrale del match tra Juve Under 23 e Piacenza, valido per il primo turno dei playoff di Serie C. A dirigere la gara, in programma domenica pomeriggio alle 17.30 presso lo Stadio Moccagatta di Alessandria, sarà Claudio Panettella della sezione di Gallarate, affiancato dagli assistenti Ravera e Pedone. Scelto come quarto ufficiale Maranesi. L'eventuale turno successivo è previsto per mercoledì 4 maggio.