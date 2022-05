Designato l'arbitro del match tra Pro Vercelli e Juve Under 23, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C. A dirigere la sfida che si disputerà alle 20.30 allo Stadio Silvio Piola di Vercelli sarà il signor Luigi Carelli della sezione di Bari, affiancato dagli assistenti Andrea Bianchini di Perugia e Michele Piatti di Como. Il quarto uomo sarà invece Matteo Centi di Terni. I bianconeri di mister Zauli sono approdati a questa fase del torneo grazie al pareggio a reti bianche maturato domenica contro il Piacenza.