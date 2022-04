Prima è in programma la partita con il Fiorenzuola (recupero della 34^ giornata), poi quella con il Renate. Doppio impegno questa settimana per la Juve Under 23 di mister Zauli, che domenica ospiterà in casa la formazione brianzola, attualmente al quarto posto in classifica. Intanto è stata resa nota la designazione della squadra arbitrale del match, valido per il 36° turno di Serie C: a dirigere la gara del 10 aprile sarà Tommaso Zamagni della sezione di Cesena, affiancato dagli assistenti Collavo e Bertozzi. Scelto come quarto ufficiale il signor Marin.