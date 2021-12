Designata la squadra arbitrale che dirigerà il match di campionato tra ladi mister Zauli e il, in programma sabato 19 dicembre alle 14.30. Come reso noto dall'AIA, il fischietto della partita sarà Enricodella sezione di Cosenza, affiancato dagli assistenti Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. Il quarto ufficiale sarà Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto. La sfida è valida per la 18^ giornata di Serie C, girone A. I bianconeri andranno alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, dopo quella contro il Trento della scorsa settimana.