Oggi torna in campo contro il Sudtirol per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma tra pochi giorni è già attesa da un'altra partita di campionato. Domenica pomeriggio ladi mister Lambertoaffronterà ildell'ex Mauro, nella gara valida per la 13^ giornata di Serie C. Designata, nel frattempo, la squadra arbitrale. A dirigere il match sarà, della Sezione AIA di Torre del Greco. A coadiuvarlo ci saranno Pressato di Latina e D'Angelo di Perugia. Il quarto ufficiale sarà Cherchi di Carbonia. La partita è in programma alle 14.30.