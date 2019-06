Il progetto delle seconde squadre non decolla e la Juventus resta l'unica squadra di Serie A ad avere una controparte Under 23 in Serie C, per far crescere e valorizzare i propri giovani talenti. Dopo una stagione d'esordio non eccezionale, è arrivato l'esonero di Mauro Zironelli, che sembrava dovesse essere sostituito da Andrea Pirlo in panchina. In realtà, come racconta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno scelto Fabio Pecchia, che torna in Italia dopo sei mesi di avventura in Giappone al Fukuoka. Curiosamente, si tratta di un altro ex Napoli, dove fu vice di Rafa Benitez, come Maurizio Sarri, presentato oggi in prima squadra.