di Marco Amato

La Juventus Under 23 è molto attiva sul mercato in questa sessione invernale. La squadra si è ritrovata con la coperta corta a causa dei diversi infortuni e di tutti quei calciatori che hanno fatto il balzo in avanti e si allenano e sono aggregati, più o meno stabilmente, con la prima squadra di Andrea Pirlo. A distanza di pochi giorni, la squadra bianconera che milita in Lega Pro ha piazzato due colpi: Abdoulaye Dabo e Davide De Marino. Se del primo si è già parlato, il secondo è arrivato in sordina. Eppure, fin da subito, Zauli ha dimostrato di puntare sul ragazzo classe 2000 che pochi giorni dopo il suo arrivo è partito nell’undici titolare schierato contro il Piacenza.

LA CARRIERA – Davide De Marino è arrivato alla Juventus nel contesto di un’operazione di mercato con la Pro Vercelli che ha portato Giulio Parodi a fare il percorso inverso. Il suo acquisto si è reso necessario per coprire la posizione che solitamente è occupata da Luca Coccolo che in questa sessione di calciomercato lascerà Torino per andare a fare un’esperienza in Serie B. A dispetto della giovane età, è un classe 2000, De Marino, quindi, conosce già la categoria e in questa stagione con la maglia della Pro Vercelli aveva già collezionato 15 presenze. Tra l’altro il suo è un ritorno in bianconero. Il giovane di Savigliano, dopo aver mosso i primi passi nella società calcistica torinese Cenisia – che prende il nome dal quartiere di Torino prossimo al centro – viene notato dagli osservatori della Juventus che lo portano nel settore giovanile. Da lì, il calciatore si sposta alla Pro Vercelli, prima in prestito e poi a titolo definitivo, per poi fare ritorno alla Vecchia Signora. La carriera di Davide De Marino ha subìto un brusco stop nel novembre 2018 a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro che l’ha costretto a stare fuori dai campi per quasi due anni.

IL PROFILO – Dopo due stagioni passate quasi interamente ai box a causa dell’infortunio, Davide De Marino ha l’opportunità di rilanciare la sua carriera e di farlo nuovamente con i colori bianconeri addosso. Zauli ha puntato fin da subito su di lui e non è rimasto deluso perché il calciatore, contro il Piacenza, ha offerto una buona prova: autorevole e sicuro di sé. 1 metro e 86 centimetri di altezza e il physique du rôle per interpretare il ruolo di centrale difensivo. Oltre a questo, ha già fatto vedere di saper giocare con la palla tra i piedi e dare, quindi, una mano alla squadra quando c’è da impostare dal basso o far ripartire velocemente l’azione e alzare il baricentro. Comincia un nuovo capitolo della storia in bianconero di De Marino che, come prima cosa, avrà l’arduo compito di sostituire uno dei pilastri della squadra e il calciatore con più presenze in Under 23, Luca Coccolo.