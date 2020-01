Nei prossimi giorni dovrebbe andare in porto uno "scambio" di attaccanti tra Monza e Juventus Under 23. Il club di Galliani e Berlusconi ha praticamente chiuso per Mota Carvalho che Fabio Pecchia non ha convocato per la sfida di campionato contro l'Arezzo vinta dalla squadra bianconera. A Torino dovrebbe arrivare dal Monza Ettore Marchi che però arriverà in prestito fino al termine della stagione. Nelle prossime ore la chiusura del doppio affare sull'asse Monza-Torino.