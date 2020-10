Il terzino brasiliano Lucas Rosa è stato il primo giocatore della Juventus Under 23 a risultare positivo al Covid-19 dopo mister Zauli. Non è ancora tornato a disposizione, ma ha voluto mandare in serata un messaggio di speranza in vista della sua guarigione e del successivo rientro in campo. Niente di particolarmente plateale, semplicemente una sua foto di gioco pubblicata su Instagram con il messaggio "Coming Back Soon" ossia "Tornando presto". La Juve U23 giocherà domani sera a Lucca la prossima partita del campionato di Serie C girone A.