Impresa storica quella della Juventus Under 23 che, dopo aver battuto ieri la Pro Patria, ha strappato il pass di accesso alla seconda fase dei playoff. Qui, la squadra di Zauli incontrerà la Pro Vercelli. La gara era in programma per questo mercoledì, ma sulla Serie C incombe l'incubo Covid. Ieri, infatti, è saltata la partita tra Virtus Verona e Triestina, a causa del focolaio scoppiato all'interno della squadra veronese e del conseguente blocco dell'Asl. La partita dovrà essere recuperata domenica 16 maggio e, nel frattempo, la Lega Pro ha comunicato ufficialmente che la seconda fase si giocherà mercoledì 19 maggio.