Intervistato da Tuttosport, il difensore della Juve Under 23 Alessandro Riccio, fresco di rinnovo di contratto, ha parlato anche del brutto infortunio allo zigomo che lo ha costretto ai box per diverso tempo. Ecco il suo racconto ai microfoni del quotidiano: "Riguardo le cicatrici, ormai sparite del tutto. Mi è successo quello che è capitato ad Osimhen, ma non ho avuto paura di smettere. io giocherei anche senza mezza gamba. Adesso mi sento più forte di prima e in campo non sono per niente condizionato da quello che è successo".