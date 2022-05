Designata la squadra arbitrale che dirigerà il match di domenica tra Juve Under 23 e Renate, valido come gara di andata della prima fase playoff nazionale di Serie C. Il fischietto della partita sarà Valerio Maranesi della sezione di Ciampino, che sarà affiancato dagli assistenti Amir Salama di Ostia Lido e Maicol Ferrari di Rovereto. Scelto come quarto uomo Nicolò Marini di Trieste. La sfida è in programma alle 18.00 allo Stadio Moccagatta di Alessandra. Il ritorno è invece previsto per giovedì 12 alle 20.30 allo Stadio "Città di Meda".