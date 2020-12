1









La sfida che attende oggi - fischio d'inizio alle 15 - la Juventus Under 23 rappresenta una prova di maturità. Dopo le due sconfitte consecutive patite dai bianconeri, al Moccagatta di Alessandria arriva il Renate capolista. Da quella che sarà la prestazione in campo e l'atteggiamento con cui verrà approcciata la partita, la squadra di Zauli dimostrerà se è pronta, o meno, a disputare un campionato da protagonista e lottare fino alla fine per le prime posizioni di classifica.



TABELLINO



Juventus Under 23-Renate: 0-0



Marcatori:



Juventus Under 23 (3-4-2-1): Israel; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Di Pardo, Peeters, Ranocchia, Correia; Rafia, Mosti; Petrelli (Brighenti 46')​. A disp. Rosa, Troiano, Fagioli, Alcibiade, Leone, Bucosse, Barbieri, Garofani, Tongya, Da Graca, Riccio. All. Zauli

Renate (3-4-2-1): Gemello; Possenti, Damonte, Anghileri; Esposito, Kabashi, Ranieri, Guglielmotti; Galuppini, Rada; Maistrello. A disp. Bagheria, Merletti, Marafini, Giovinco, Sorrentino, Magli, Lakti, Confalonieri, De Sena, Marano. All. Diana



Ammonizioni: (Rafia (J) 30', Ranieri (R) 34', Rada (R) 43', Guglielmotti (R) 47')



Arbitro: Sig. Vigile di Cosenza



La diretta testuale su ilbianconero.com:



58' - OCCASIONE RENATE, tiro a botta sicura di Esposito dal limite dell'area piccola, la difesa bianconera mura la conclusione del giocatore avversario



54' - Primo squillo della ripresa di marca bianconera: tiro di Brighenti che diventa pericoloso a causa di una deviazione, sempre attento Gemello



46' - Inizia il secondo tempo al Moccagatta di Alessandria



INTERVALLO 44' - OCCASIONE RENATE, azione personale di Guglielmotti che entra in area e si fa murare da Israel



37' - Intervento perfetto dal punto di vista del tempismo di Delli Carri che stoppa un'azione pericolosa in area di Maistrello



35' - OCCASIONE JUVENTUS, Di Pardo colpisce di testa nell'area piccol, riflesso miracoloso di Gemello che respinge di piede



29' - Azione a due in velocità di Felix Correia e Petrelli, il portoghese riceve in area ma la sua conclusione in allungo non è precisa e finisce in rimessa laterale



22' - Conclusione da distanza siderale di Galuppini, Israel è attento a respingere a lato



20' - Guglielmotti salta più in alto di tutti nell'area bianconera, il suo colpo di testa è fuori misura



13' - OCCASIONE RENATE, Doppio intervento di Israel, prima parata su un tiro cross di Esposito e poi su Ranieri intervenuto sulla ribattuta



9' - Kabashi tenta il tiro dalla distanza, la conclusione è forte e sfiora il palo



8' - Imbucata per Petrelli che si invola solo verso l'area, Gemello è bravo ad anticipare l'attaccante e spazzare la palla



4' - Intervento sbagliato di Capellini, Rada entra in area, la sua conclusione ravvicinata è debole



2' - Felix Correia riceve palla in area, il suo tiro viene murato dalla difesa del Reante



0' - Vigile fischia l'inizio della partita