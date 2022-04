di Marco Amato

Mancava da più di un mese, più precisamente dal 6 marzo. La Juventus Under 23 torna a vincere e conquista 3 punti che rendono ufficiale l'accesso ai playoff, l'obiettivo stagionale. Renate battuto 2 a 1 grazie alle reti di Brighenti e Zuelli; i bianconeri prendono in mano il pallino del gioco da subito e, pur non brillando, concedono poco agli ospiti e sono cinici nel sfruttare le occasioni create.



LE PAGELLE



ISRAEL 5 - Esce a vuoto e regala il gol del momentaneo 1 a 1 al Renate. Poco prima, è impreciso su un tiro dalla distanza di Cicconi. Giornata no, da dimenticare quanto prima



DE WINTER 6 - Ha la responsabilità, quando il pallone non passa da Leone, di essere il primo a costruire gioco dalla linea di difesa. Non offre particolari spunti e, anzi, a volte è un po' impreciso



RICCIO 6.5 - Roccioso, sempre puntuale dà sicurezza a tutto il reparto



POLI 6.5 - Guida la linea difensiva con esperienza, senza rischiare nulla



ANZOLIN 6 - Attento dietro, meno presente in fase offensiva. È stato fermo a lungo, è ancora alla ricerca della forma migliore ZUELLI 7 - Una giornata da album dei ricordi. Una discesa palla al piede e un bolide che si infila in rete, per il gol del 2 a 1, per il primo tra i professionisti



LEONE 6.5 - Gioca con personalità, riuscendo a mettere in mostra le qualità di cui è dotato. Detta i tempi, ha il coraggio di costruire dal basso e la perseveranza per spezzare il possesso avversario. Una prova di maturità



SERSANTI 5.5 - Sbaglia le scelte, quando si trova nella metà campo avversaria, e getta alle ortiche alcune ripartenze potenzialmente pericolose per gli avversari



SOULE 6.5 - Ad una squadra che, troppo spesso, si accomoda su un palleggio lento e sterile, la sua fantasia e il suo estro servono come ossigeno. I suoi spunti, però, sono estemporanei: manca di continuità nel corso del match. Impreziosisce la prestazione con l'assist per Zuelli (Dal 72' COMPAGNON sv)



BRIGHENTI 7 - Sale in cattedra e regala una lezione a tutto il pacchetto di centravanti della Juventus Under 23. Il gol che sblocca il match è potenza, tecnica ed esperienza. È tutto ciò che è mancato, durante la stagione, ai tanti "numeri 9" in rosa (Dal 72' SEKULOV sv)



CUDRIG 6.5 - Ottimo lavoro di sponda, nel gol dell'1 a 0 di Brighenti e nell'azione del 2 a 1 di Zuelli. Per il resto, però, non riesce a rendersi pericoloso in fase di finalizzazione e tante sbavature tecniche condizionano la sua prestazione, che comunque è buona (Dal 65' BARBIERI 6 - Entra bene e si fa vedere in avanti con una certa insistenza)



All. ZAULI 6.5 - La Juve Under 23 torna alla vittoria dopo più di un mese e archivia la pratica playoff, obiettivo stagionale. I bianconeri, dall'inizio del match, prendono in mano il pallino del gioco e fanno possesso. In alcune fasi manca brillantezza, un pizzico di fantasia e velocità di esecuzione, ma l'importante, a questo punto della stagione, era strappare il pass per la post season