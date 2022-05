Ottima prestazione della Juventus Under 23 che pareggia 1 a 1 l'andata del primo turno dei playoff nazionali di Serie C, contro il Renate. Una gara che è lo specchio della crescita del gruppo allenato da Zauli, che nelle ultime settimane ha anche avuto la fortuna di recuperare alcune individualità importanti. Dal fischio d'inizio, i bianconeri provano ad imporre il proprio gioco, tenendo palla e decidendo quando accelerare e quando rallentare, poi il gol ospite cambia volto al match e la Juve è brava a rispondere colpo su colpo. Nella ripresa si sente la fatica dei match precedenti, fatica che il Renate non ha, ma l'Under 23 è brava a compattarsi e resistere.



LE PAGELLE



ISRAEL 7.5 - Blinda a doppia mandata la porta bianconera, a più riprese è decisivo con le sue parate



LEO 6.5 - Rispetto ad Anzolin spinge meno, ma in fase di copertura il suo contributo è fondamentale



DE WINTER 6.5 - Qualche sbavatura, ma con la consueta calma ed eleganza chiude le porte alle offensive avversarie



STRAMACCIONI 6.5 - Qualche indecisione in apertura di partita, poi sale di tono e comincia ad inseguire gli avversari fin dentro la loro metà campo



ANZOLIN 7 - Personalità, concretezza e coraggio. Una delle migliori prestazioni stagionali, quando la squadra sale è una garanzia, si fa trovare pronto con il giusto tempismo ZUELLI 6 - La sua è una buona prova, ma il voto non va più su della sufficienza perché nel gol dell'1 a 0 ospite si fa sovrastare in marcatura, ed è un errore che pesa



NICOLUSSI CAVIGLIA 7.5 - Un infortunio può toglierti certezze, può farti perdere tempo; quello che non se ne va mai è il talento, e lui ne è la dimostrazione. Una prestazione super, la traccia per l'assist a Compagnon l'ha vista solo lui in tutto il Moccagatta (Dal 69' SERSANTI 6 - Dà copertura ed equilibrio)



BARRENECHEA 7 - Per la calma con la quale gestisce palla, sembra che il tempo si fermi intorno a lui nel momento dello stop. Detta i tempi, quando andare in verticale e quando in orizzontale, e anche nel proteggere la difesa è sempre una garanzia



COMPAGNON 6.5 - Fatica per tutto il match ad entrare nel vivo del gioco, ma va ancora una volta a segno ed è un gol importantissimo nell'economia dei due match (Dal 60' SEKULOV 6.5 - Non poteva entrare meglio, mette freschezza e velocità a completa disposizione di tutta la squadra)



SOULE' 6 - Qualche spunto e poco più. Ha voglia di dimostrare, il leggerissimo botta e risposta con Nicolussi in occasione di un calcio di punizione lo dimostra, vuole mandare un messaggio alla prima squadra. Ma, questa voglia si traduce in frenesia e, di conseguenza, imprecisione



DA GRACA 5 - In apertura, divora un'occasione d'oro. Fatica a tenere palla e far salire la squadra, sulle gambe si sente il peso dei tanti impegni ravvicinati, manca di brillantezza (Dal 69' CUDRIG 6 - Fatica a ritagliarsi uno spazio negli ultimi 20')



All. ZAULI 7.5 - Bella ed efficace, nonché gagliarda. In questa post season, la sua Juventus sta mostrando tutte le qualità, tutto il percorso di crescita fatto durante l'anno