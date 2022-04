IL TABELLINO



Juve Under 23-Renate: 2-1



Marcatori: (Brighenti 36', Rossetti 47', Zuelli 52')



Juventus Under 23 (4-3-1-2): Israel; de Winter, Riccio, Poli, Anzolin; Sersanti, Leone, Zuelli; Soulé (Compagnon 72'); Brighenti (Sekulov 72'), Cudrig (Barbieri 65'). A disp. Raina, Siano, Stramaccioni, Palumbo, Iocolano, Boloca, Cerri, Lipari. All. Zauli

Renate: Pizzignaccco, Esposito (Ranieri 58'), Anghileri, Maistrello, Celeghin (Baldassin 58'), Ermacora (Spaltro 83'), Piscopo (Rossetti 46'), Cicconi, Possenti, Marano (Chakir 83'), Sini. A disp. Albertoni, Esposito, Cugola, Morachioli, Tedeschi, Merletti, Gavioli. All. Cevoli



Ammonizioni: Maistrello (R), Cicconi (R), Poli (J)



Espulsioni: Rossetti (R)



Arbitro: Sig. Tommaso Zamagni di Cesena