TABELLINO



Juventus Under 23-Renate: 1-2



Marcatori: (Correia 65', De Sena 78', Kabashi 85')



Juventus Under 23 (3-4-2-1): Israel; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Di Pardo, Peeters (Troiano 62'), Ranocchia (Da Graca 88'), Correia; Rafia (Tongya 74'), Mosti (Fagioli 62'); Petrelli (Brighenti 46')​. A disp. Rosa, Alcibiade, Leone, Bucosse, Barbieri, Garofani, Riccio. All. Zauli

Renate (3-4-2-1): Gemello; Possenti, Damonte, Anghileri; Esposito, Kabashi (Lakti 88'), Ranieri (De Sena 70'), Guglielmotti; Galuppini (Marano 77'), Rada; Maistrello (Giovinco 77'). A disp. Bagheria, Merletti, Marafini, Sorrentino, Magli, Confalonieri. All. Diana



Ammonizioni: (Rafia (J) 30', Ranieri (R) 34', Rada (R) 43', Guglielmotti (R) 47', Kabashi (R) 68', Delli Carri (J) 75' e 82', Anghileri (R) 80', Damonte (R) 87')



Espulsioni: (Delli Carri (J) 82')



Arbitro: Sig. Vigile di Cosenza