di Marco Amato

Terza sconfitta consecutiva per la Juve Under 23 che perde 1 a 2 contro il Renate. Dopo 70 minuti positivi, i bianconeri sconnettono il cervello e subiscono la rimonta della capolista. A tradire la squadra di Zauli due dei calciatori più positivi nella prima frazione: Israel e Delli Carri.



ISRAEL 5.5 - Diverse parate decisive nella prima fase. Pesa come un macigno l'errore sulla rete del pareggio del Renate



DELLI CARRI 5 - Ottimo in fase difensiva, non si fa superare dagli avversari. Coraggioso nelle verticalizzazioni, tenta di far salire la squadra e avviare la fase offensiva. Poi perde la testa, regala un rigore al Renate e lascia i suoi in 10: errore decisivo nell'andamento del match



CAPELLINI 5.5 - Troppe imprecisioni che rischiano di essere pesanti in termini di risultato



COCCOLO 6 - Soffre le avanzate avversarie e concede un po' più del solito



FELIX CORREIA 7.5 - Si accende a fasi alterne ma quando lo fa spacca la partita e crea occasioni pericolose. Perfetto nell'azione del gol



RANOCCHIA 6.5 - Inizia con il freno a mano tirato, poi prende le redini del centrocampo e detta i ritmi (Dall'88' DA GRACA s.v. - Una manciata di minuti a disposizione)



PEETERS 7.5 - Tanti palloni recuperati davanti alla difesa e precisione in fase di impostazione. Nel secondo tempo un suo intervento perfetto evita un'occasione da gol per il Renate (Dal 62' TROIANO 6 - Un paio di buoni interventi in fase di interdizione)



DI PARDO 5.5 - Fatica a saltare l'uomo in avanti e, al contrario, troppo facile da saltare in difesa. Ha un'occasione ghiotta per il vantaggio nel primo tempo: bravo a inserirsi, più bravo di lui il portiere del Renate



RAFIA 7 - Mette in mostra tutte le sue qualità tecniche, salta gli avversari e crea vantaggio in fase offensiva (dal 74' TONGYA 5.5 - Non riesce a incidere)



MOSTI 6 - Quando riesce a dialogare con Rafia è una gioia per gli occhi e per la manovra bianconera. Purtroppo succede troppo poco sovente. (Dal 62' FAGIOLI 6 - Entra con personalità)



PETRELLI 5 - Fuori dal gioco, non riesce a tenere palla e a rendersi pericoloso. (Dal 46' BRIGHENTI 6 - Dà nuovo brio all'attacco, pur non creando occasioni pericolose)



All ZAULI 5 - Terza sconfitta consecutiva: questa squadra dimostra di essere ancora molto indietro dal punto di vista della maturità e della gestione delle partite