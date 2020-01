Nonostante la vittoria manchi dal 30 ottobre (1 a 0 nel derby piemontese con la Pro Vercelli) la Juventus Under 23 di Fabio Pecchia può sorridere. Nella partita contro al Siena, terminata 1 a 1, infatti, l'età media dei giocatori in campo era di 20,7 anni. Dato che si è migliorato nel corso della gara, perché, con i cambi, la media dell'età dei giocatori in campo ha raggiunto addirittura quota 19,8. Anche se la cavalcata dei giocatori di Pecchia in Serie C verso l'obiettivo play off non sembra priva di insidie, il progetto bianconero sembra essere sulla strada giusta.



GIOVANI ITALIANI - Un altro dato positivo emerso dall'1 a 1 con il Siena è stato la presenza predominante di giovani giocatori italiani. Ben dieci su quattordici gli Italiani (tra cui capitano Coccolo) che hanno messo piede in campo nella gara di campionato, con l'eccezione di Touré ( lui l'autore del gol del pareggio ), Frederiksen, Rafia e Mota Carvalho, gli unici 4 a rappresentare le altre nazionalità. Chissà se avremo la possibilità in futuro di vedere qualcuno di questi giovani talenti tra le scelte del commissario tecnico della Nazionale di calcio Italiana.



GLI ALTRI - La lungimiranza del progetto bianconero, però non si è vista solo nella partita di campionato contro il Siena. I bianconeri, infatti, sono la rosa più giovane della terza categoria, con la media impressionante di 21,3. Superate nella classifica delle più verdi anche la Pro Vercelli nel girone A, ma anche Rende e Alma Juventus Fano, le squadre più giovani dei gironi C e B. Tanti quindi gli aspetti positivi del progetto della juventus, che ora può concentrarsi sulla corsa alla zona play off. Prossimo obiettivo la partita in trasferta contro l'Arezzo, che si giocherà domani alle 15 al Moccagatta.