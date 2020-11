Così Hamza Rafia, mattatore della partita vinta per 2-0 dalla Juventus Under 23 col Grosseto, ai microfoni di JTV: "Oggi era importante vincere, abbiamo giocato con fiducia dal primo all'ultimo minuto e siamo contenti. Sono soddisfatto della mia crescita, mister Zauli mi parla come a un amico, sto bene con lui. Davanti posso creare tanto e aiutare la squadra, quando segno poi sono più contento. Rispetto all'anno scorso siamo più omogenei, si vede sul campo. Con Felix Correia mi trovo benissimo anche fuori dal campo, e questo è importante. Ora però testa sulle prossime partite, non ci vuole nulla a passare dalla vittoria alla sconfitta.".