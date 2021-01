Continua il lavoro di recupero per Hamza #Rafia!

Ti aspettiamo presto!

pic.twitter.com/ertTfsIQmW — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 29, 2021

Contro la Spal in Coppa Italia abbiamo vissuto l'altroieri la ribalta di molti giocatori della Juventus Under 23 promossi in prima squadra. Ma non va dimenticato il talento tunisino che aveva risolto ai supplementari la sfida del turno precedente contro il Genoa: Hamza Rafia, che dopo quel match rimase vittima di un infortunio ai legamenti del ginocchio destro. Fuori per tutto gennaio, questo l'esito degli esami