Domenica pomeriggio la Juventus Under 23 farà visita al Grosseto per cercare di dare continuità alla vittoria contro il Novara maturata ieri negli ultimi minuti. Contro la formazione toscana Lamberto Zauli non potrà utilizzare un elemento importante come Hamza Rafia. Il funambolo tunisino, mattatore anche per la prima squadra della Juve a gennaio nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Genoa, è stato infatti fermato per una giornata dal Giudice Sportivo della Lega Pro per essere stato ammonito da diffidato. Rafia aveva saltato la seconda metà di gennaio, peraltro, a causa di un infortunio al ginocchio destro. Ma stavolta si tratta di una squalifica per una partita.