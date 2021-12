La Juventus Under 23 ha terminato la prima parte di stagione con l'amaro in bocca. Contro la Pergolettese il pareggio per 1 a 1 che non ha permesso ai bianconeri di inanellare la terza vittoria consecutiva. Dopo la sosta, la compagine di Zauli tornerà in campo il 9 dicembre, in trasferta, contro la Triestina.