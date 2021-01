Una delle ultime novità è che la Serie C è anche su Sky Sport in pay-per-view. Ecco dunque quali partite della Juventus Under 23 potrete prossimamente vedere a pagamento sulla piattaforma satellitare nel girone di ritorno. La squadra di mister Zauli è attualmente al 9° posto nel Girone A.



Domenica 24 gennaio h. 17.30 Pro Sesto-Juve

Mercoledì 3 febbraio h. 20.30 Como-Juve

Domenica 7 febbraio h. 15 Juve-Livorno

Sabato 13 febbraio h. 17.30 Albinoleffe-Juve

Martedì 16 febbraio h. 17.30 Juve-Pro Vercelli

Domenica 28 febbraio h. 12.30 Lecco-Juve