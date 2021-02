Dopo la netta e convincente vittoria conquistata nell'ultimo turno contro l'Albinoleffe - risultato finale di 3 a 0 - La Juve Under 23 torna in campo oggi. Fischio d'inizio alle 17:30, lo scenario è quello di casa del Moccagatta di Alessandria e di fronte un'avversaria impegnativa come la Pro Vercelli: terza in classifica nel girone A della Lega Pro.



IL TABELLINO



Juventus Under 23-Pro Vercelli: 0-1



Marcatori: (Clemente 3')



Juventus Under 23 (4-4-2): Bucosse; Barbieri, Delli Carri, Alcibiade, De Marino; Dabo, Peeters, Ranocchia, Felix Correia; Marques, Brighenti.​ A disp. Garofani, Raina, Rosa, Capellini, Gozzi, Compagnon, Leone, Rafia, Akè, Del Sole, Da Graca​. All. Zauli

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Masi, Auriletto, Rolando, Emmanuello, Comi, Awua, Gatto, Clemente, Zerbin, Hristov. A disp. Tintori, Nielsen, Parodi, Romairone, Della Morte, Esposito, Erradi, Merio, Secondo, Costantino, Mezzoni. All. Perrelli



Arbitro: Sig. Angelucci della sezione di Foligno



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



12' - Comi raccoglie di testa da calcio di punizione e va vicino al raddoppio



10' - Calcio di punizione angolato di Ranocchia, palla che esce di poco a lato del palo



7' - OCCASIONE JUVE, doppio passo di Marques in area che poi prova a piazzare sul secondo palo, il suo colpo da biliardo esce fuori di poco



3' - GOL PRO VERCELLI, Clemente al volo trova una conclusione perfetta che si infila potente sotto la traversa



0' - Angelucci fischia l'inizio del match