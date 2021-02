IL TABELLINO



Juventus Under 23-Pro Vercelli: 0-2



Marcatori: (Clemente 3', Emmanuello 66')



Juventus Under 23 (4-4-2): Bucosse; Barbieri (Del Sole 56'), Delli Carri, Alcibiade, De Marino; Dabo (Akè 56'), Peeters (Da graca 81'), Ranocchia, Felix Correia; Marques, Brighenti (Rafia 56').​ A disp. Garofani, Raina, Rosa, Capellini, Gozzi, Compagnon, Leone, Da Graca​. All. Zauli

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Masi, Auriletto, Rolando (Della Morte 72'), Emmanuello, Comi (Costantino 72'), Awua (Nielsen 84'), Gatto (Parodi 87'), Clemente (Mezzoni 84'), Zerbin, Hristov. A disp. Tintori, Romairone, Esposito, Erradi, Merio, Secondo. All. Perrelli



Ammonizioni: (Marques (J) 37', Peeters (J) 48', Masi (P) 54', Clemente (P) 58', Hristov (P) 64')



Arbitro: Sig. Angelucci della sezione di Foligno