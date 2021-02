1







di Marco Amato

Nonostante la sconfitta per 2 a 0 contro la Pro Vercelli, la Juventus Under 23 è stata protagonista di una buona gara. È mancata la capacità di finalizzare ma la squadra ha prodotto molto e tenuto il pallino del gioco. Molto positiva la prova dei due centrali di centrocampo e di Felix Correia. Hanno deluso gli ultimi arrivati





BUCOSSE 6 – Incolpevole sul gol e praticamente mai impegnato dagli avversari



BARBIERI 6.5 – Molto mobile, fa avanti e indietro sulla fascia: sempre aggressivo non lascia giocare l’avversario (Dal 56' DEL SOLE 6.5 - Dà brio alla manovra offensiva e crea occasioni pericolose)



DELLI CARRI 5 – Si fa saltare troppo facilmente in occasione della rete dell’1 a 0 e perde il pallone che dà il via all'azione del 2 a 0



ALCIBIADE 6.5 – Normale amministrazione, argina le avanzate offensive



DE MARINO 6,5 – Non rischia nulla dalla sua parte e si fa vedere in avanti



DABO 5.5 – Alcuni lampi di luce dove mette in mostra le proprie qualità; troppo poco, però, per meritare la sufficienza, pesa anche il gol divorato a fine primo tempo (Dal 56' AKE' 5.5 - Non entra in partita, impalpabile) PEETERS 7 – Tanta quantità e scelte intelligenti nella gestione della palla (Dall'81' DA GRACA s.v. - Non ha occasioni per colpire)



RANOCCHIA 7 – Ogni volta che si coordina e prepara la conclusione dalla distanza è una gioia per gli occhi e una sofferenza per gli avversari



CORREIA 7 – Se ogni tanto non si perdesse nella bellezza dei suoi stessi dribbling, potrebbe essere ancora più incisivo di quello che già è



MARQUES 6 – Sfiora il gol con una bella azione personale dentro l’area della Pro Vercelli, per il resto molto poco



BRIGHENTI 6.5 – È il punto di riferimento dell’attacco, sbraccia e lotta contro i difensori avversari e dialoga con i compagni di reparto (Dal 56' RAFIA 6.5 - Al rientro dopo un lungo stop, quando sarà al top tornerà ad essere un imprescindibile. Dialoga con Correia e mette in difficoltà la difesa avversaria)



All. ZAULI 7 - La squadra gioca bene e crea occasioni. Arriva, però, l'ennesima sconfitta contro una big.