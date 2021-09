Juventus Under 23 sconfitta 2 a 0 dalla Pro Vercelli. Pesano alcuni errori individuali, in una partita giocata discretamente bene, ma dove i bianconeri non sono riusciti a concretizzare. Di seguito le pagelle del match:– Sbaglia nella parata che porta all’1 a 0, ci mette la manona, ma lascia il pallone apparecchiato nell’area piccola, pronto per essere spinto in rete– Macina chilometri, spinge tanto sulla destra, sfiora il pareggio nel primo tempo, tutto questo al netto di qualche errore tecnico (Dal 71'- Ancora una volta entra con la giusta attitudine, pochi minuti e fiora il gol. Sta rubando gli occhi, in questo inizio di stagione)– Sbaglia clamorosamente un intervento, a inizio primo tempo, che rischia di spalancare le porte alla Pro Vercelli. Si riprende e gioca bene, ma in occasione del 2 a 0 perde completamente la marcatura di Rolando– Roccioso, agonisticamente cattivo, rude: fa da contraltare all’eleganza del compagno di reparto– Tanti errori nei primi minuti, poi alza il livello della sua prestazione, pur senza particolari spunti– Si accende ad intermittenza, soffre ancora la maggiore fisicità della Serie C rispetto alla Primavera, ma quando lo fa la Juve riesce a rendersi pericolosa. L’asse con Soulé funziona ma, in più occasioni, è troppo lezioso e poco concreto. In ogni caso, la sufficienza è abbondante. Il rigore sbagliato? "Non è da questi particolari, che si giudica un giocatore..."– Deve essere lui a dare geometrie alla squadra, ma oggi dimentica righello e compasso. Meglio in fase di rottura che in costruzione– Spreca un’occasione d’oro nel primo tempo, partita con diversi errori tecnici (Dal 63’- Il suo ingresso dà brio alla manovra offensiva, accelerate che fanno male agli avversari)– Quando la palla passa dal suo mancino, la Juve dà sempre la sensazione di poter essere pericolosa. Tanti spunti interessanti e una nota: per crescere ulteriormente deve iniziare a usare il destro, e non solo per camminare (Dall'80's.v.)– È bravo a creare occasioni dal nulla, ma partecipa poco alla manovra (dal 63'- Non riesce a dare il suo contributo in avanti)– Parliamoci chiaro. Il suo acquisto fu di prospettiva; l’Under 23 una vetrina, dove mettersi in mostra in ottica prima squadra. Passi la prima stagione d’ambientamento, ma è ora di alzare il livello delle prestazioni. Ha esperienza e qualità per essere protagonista, ma si limita ad essere una sparuta comparsa– Oggi si sono viste diverse cose buone e tanti errori di immaturità, come è prevedibile che sia. La squadra, soprattutto, è mancata in concretezza e ha ecceduto in leziosità