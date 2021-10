⚠ VARIAZIONE DI ORARIO ⚠#JuveProSesto, in programma domenica 24 ottobre, è stata anticipata alle ore 14.30 Orologio alle due e mezza



Il comunicato @LegaProOfficial ➡ https://t.co/qU7zWSTilD#Under23 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) October 19, 2021

La Lega Pro ha comunicato un'altra variazione di orario per una partita della Juventus Under 23, dopo il cambio della partita contro il Piacenza. Questa volta, l'oggetto è il match contro la Pro Sesto di domenica 24 ottobre, che si sarebbe dovuta giocare alle 17:30 e, invece, si disputerà alle 14:30, come da comunicato ufficiale.