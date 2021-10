Si apre un'accoppiata di partite topiche per la Juventus Under 23, che nella 10^ giornata del campionato di Serie C girone A oggi è impegnata contro l'ultima in classifica, mentre mercoledì sera farà visita al Piacenza quartultimo.

L'avversario odierno della squadra di mister Zauli si chiama Pro Sesto, e come dicevamo è il fanalino di coda. Bisogna rimettere fieno in cascina dopo il mezzo stop contro l'Albinoleffe.

IL TABELLINO

Juve U23 (4-3-3): Garofani; Leo, Riccio, Poli, Barbieri; Sersanti, Zuelli (Leone 46'), Palumbo (Akè 46'); Sekulov (Pecorino 46'), Cudrig, Soulé. A disp: Raina, Daffara, Stramaccioni, Da Graca, Compagnon, Miretti, Boloca, Turicchia. All. Zauli

Pro Sesto (4-3-3): Del Frate; Maldini, Pecorini, Mazzarani, Caverzasi; Gattoni, Brentan, Ghezzi; Capelli, Capogna, Scapuzzi. A disp. Bagheria, Della Giovanna, Gualdi, Buongiorno, Grandi, Marzupio, Lucarelli, Motta, Giubilato, Ferrero, Carnevale. All. Banchieri



Ammonizioni: Poli (J), Mazzarani (PS)



Arbitro: Michele Delrio



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



46' - via al secondo tempo



INTERVALLO



41' - OCCASIONE JUVE, Sersanti si coordina da buona posizione e colpisce al volo, tiro potente ma centrale



34' - GOL DI CAPOGNA, che si inventa un pallonetto da casa sua, sorprendendo Garofani



30' - Sulla scia dello scampato pericolo, la Pro Sesto si riaffaccia nella metà campo juventina, ma i continui cross non portano a colpi di testa decisivi



25' - Cudrig dal dischetto colpisce il palo!



23' - RIGORE JUVE, che effettivamente pare generoso: lanciato con un filtrante da Soulé, Leo cerca il contatto con Scapuzzi e finisce giù



22' - Ancora Barbieri! Si accentra e lascia partire un destro che finisce fuori di poco



18' - Doppia conclusione Juve: Palumbo da fuori, Del Frate si allunga in corner; angolo battuto con uno schema, tiro da fuori praticamente in fotocopia di Barbieri, altro tuffo di Del Frate



14' - Ammonito Poli per la Juve: impedisce irregolarmente di girarsi a Capelli, che finisce a terra nel cerchio di centrocampo



10' - Tanti cross da una parte e dall'altra in questo primo segmento di partita, senza che nessuno si concretizzi in un'occasione degna di nota