Sono ufficiali i convocati di Lamberto Zauli per la prima partita di campionato della Juventus Under 23 che questa sera sfida in casa la Pro Sesto (ore 20.45 diretta su Rai Sport) ecco i convocati per la gara:



1. Nocchi



2. Oliveira Rosa



3. Coccolo



5. Dragusin



6. Peeters



8. Ranocchia



9. Marques Mendez



10. Fagioli



12. Israel Wibmer



13. Alcibiade



15. Capellini



17. Andrade Sanches Correia



18. Di Pardo



19. Rafia



20. Leone



21. Vrioni



22. Bucosse



23. Parodi



26. Barbieri



31. Sekulov



32. Tongya



33. Delli Carri