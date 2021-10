La Juventus Under 23 pareggia in extremis 1 a 1 contro la Pro Sesto e torna a casa con un buon punto in tasca, dopo una partita complicata. Di seguito le pagelle della partita:GAROFANI 5 – L’invenzione di Capogna è degna di nota e di meriti, ma è fuori posizione e il tiro arriva da lontanissimoLEO 7 – Catena di montaggio del cross, arriva sul fondo un’infinità di volte e mette sempre palloni interessanti, che i compagni non sfruttano, da segnalare il rigore guadagnato nel primo tempoRICCIO 6.5 – Un pitbull in mezzo alla difesa, attacca gli avversari con ferociaPOLI 6 –Buona prova difensivaBARBIERI 6.5 – Avanti e indietro sulla fascia, è tra i più pericolosi dei suoiSERSANTI 5.5 – Diversi errori regalano palla agli avversari, o impediscono la ripartenzaZUELLI 5.5 – Il suo apporto alla manovra non è sufficiente (DAL 46’ LEONE 5.5 – Segue sulla scia di Zuelli)PALUMBO 6 - Vicino al gol con un tiro dalla distanza, abile a far girare palla (DAL 46’ AKE’ 6.5 – Entra bene e dà brio all’attacco bianconero, ottimo il cross per l’1 a 1 di Da Graca)SEKULOV 5 – Oggi non è in giornata (DAL 46’ PECORINO 6 – Con lui la manovra offensiva diventa più pericolosa)CUDRIG 5 – Oltre al rigore sbagliato, poca concretezza in avanti (DAL 72’ DA GRACA 7 – Un rientro da favola, un gol che vale il pareggio in extremis e cancella gli ultimi difficilissimi mesi)SOULE’ 5.5 – Prova ad accendere la luce, ma oggi mancano le batterie. Pesa tonnellate l'errore dal dischetto nel finaleAll. ZAULI 6 – La sua Juve non muore mai e, nonostante la giovane età, dimostra di avere testa e determinazione