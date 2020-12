Dopo la vittoria in rimonta contro la Pergolettese, la Juventus Under 23 andrà a caccia di un'altra vittoria oggi contro la Pro Patria. I bianconeri sono alla ricerca di equilibrio e continuità: caratteristiche necessarie ad avviare una striscia positiva di vittorie e a stabilirsi nelle posizioni di alta classifica. La squadra di Javorcic è reduce da un pareggio a reti bianche contro il Grosseto e in questo momento si trova al decimo posto, a 3 punti dai bianconeri. Con il ritorno tra i disponibili di Rafia, è probabile che Zauli tornerà al vecchio modulo con due trequartisti dietro l'unica punta.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus Under 23: In attesa

Pro Patria: In attesa



Arbitro: Sig. De Tommaso di Rimini



La diretta testuale su ilbianconero.com: