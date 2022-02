Scende in campo la Juventus Under 23 per la sfida contro la Pro Patria. Dopo il pareggio subito per mano del Seregno domenica.



IL TABELLINO



Marcatori:



Juventus Under 23: Israel; Barbieri, Riccio, Poli, Anzolin; Zuelli, Miretti, Aké, Kaio Jorge, Iocolano; Pecorino



A disposizione: Siano, Stramaccioni, Sekulov, Leone, Da Graca, Brighenti, Compagnoni, Verduci, Sersanti, Palumbo, Cudrig, Barrenechea



Pro Patria: Elia, Galli, Sporetti, Molinari, Nicco, Pierozzi, Fietta, Colombo, Ghioldi, Piu, Pesenti.



A disposizione: Mangano, Bergamo, Vaghi, Stanzani, Parker, Vezzoni, Rusconi, Giardino, Ferri, Castelli, Caluschi.



Ammonizioni:



Arbitro: Taricone di Perugia



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



9' - Errore di Israel in fase di costruzione che poteva favorire la l'attaccante della Pro Patria Pesenti ma il palo salva i bianconeri, il pallone ritrova Pesenti ma è bravo in chiusura Israel.



7' - Primo calcio d'angolo per la Juventus, conclusione di Iocolano altissima



1' - Inizia il match ad Alessandria